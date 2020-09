Fondi Lega: caso Lfc, ai domiciliari tre commercialisti vicini al Carroccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai tre professionisti in solido con Luca Sostegni, liquidatore della "Paloschi srl", e Fabio Barbarossa, cognato di Scillieri e amministratore della "Immobiliare Andromeda" gli inquirenti milanesi contestano - a quanto emerso da alcuni atti al centro dell'inchiesta - di aver pianificato "una complessa operazione immobiliare" per appropriarsi di 800mila euro bonificati dalla fondazione "Lombardia Film Commission" per l'acquisto di un capannone a Cormano (Mi). La cifra, ritenuta "gonfiata" del doppio del reale valore dell'immobile, sarebbe stato poi "retrocessa per oltre metà del suo importo" ai cinque indagati che "agivano con diversi veicoli societari". Inoltre, secondo gli inquirenti, Scillieri, Manzoni e Di Rubba avrebbero indotto la fondazione no-profit, i cui soci sono Regione Lombardia e Comune di Milano, a pubblicare un avviso di ricerca immobiliare "perfezionato" con le "caratteristiche ad hoc" per il capannone.(Rem)