Med7: Macron, paesi europei del Mediterraneo vogliono rilanciare dialogo con Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi europei del Mediterraneo vogliono "rilanciare un dialogo responsabile con la Turchia, senza "nessuna ingenuità" e di "buona fede". Lo ha detto il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, durante la dichiarazione congiunta tenuta nell'ambito del Med7 di Ajaccio. Nel corso del vertice è emerso un "messaggio di sostegno nei confronti della Grecia", ha detto il capo dello Stato, parlando delle tensioni tra Atene e Ankara. Il summit di oggi, ha spiegato il titolare dell'Eliseo, "interviene in un contesto di crisi multipla", che riguarda aspetti sanitari, economici, sociali, ecologici, migratori ,politici e di sicurezza. Il titolare dell'Eliseo ha sottolineato la "responsabilità" che hanno i paesi del Med7 in quanto membri dell'Unione europea nel trovare i mezzi necessari ad avere "una politica costruttiva nel Mediterraneo". In merito alla questioni migratorie, Macron ha affermato che "l'impasse è durata troppo" su questo tema.(Frp)