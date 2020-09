© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo lavorare per l'elaborazione di meccanismi realmente efficaci per i rimpatri e di un meccanismo efficace per la redistribuzione obbligatoria dei migranti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione plenaria del vertice Euromed, ad Ajaccio. (Rin)