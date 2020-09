Brasile: funzionario agenzia protezione indigeni ucciso con una freccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore del Fronte di protezione etno-ambientale Uru-Eu-Wau-Wau (Fpeueww), Rieli Franciscato, è morto dopo essere stato colpito al petto da una freccia scagliata da un indigeno di una comunità isolata all'interno della foresta pluviale amazzonica, nello stato di Rondonia, in Brasile. Il funzionario del Fronte, costola della Fondazione nazionale dell'Indios (Funai) in prima linea della difesa delle popolazioni indigene che vivono isolate in Amazzonia, aveva 56 anni. Secondo le informazioni diffuse dalla polizia civile dello stato di Rondonia e dall'Associazione Etno-Ambientale Kanindé, l'omicidio sarebbe avvenuto nei pressi del municipio di Seringueiras. In base alla ricostruzione ufficiale gli indigeni che vivono completamente isolati non essendo in grado di distinguere presenze minacciose o pericolose per la loro sopravvivenza da quelle dei difensori dei loro stessi difensori tendono a reagire o ogni tipo di invasione del proprio territorio. La reazione degli indigeni testimonia, secondo l'associazione Kanindé "è stato invaso di recente e gli indigeni stanno cercando di sopravvivere". (segue) (Brb)