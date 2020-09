Pa: Dadone, lunedì Italia presenta candidatura a co-presidenza biennale di Ogp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta incassando "grandi riconoscimenti" sul fronte delle politiche di "opengov". Lo afferma su Instagram il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone che oggi ha avuto una videochiamata con Sanjay Pradhan, l’amministratore delegato del Open government partnership (Ogp), l’iniziativa internazionale cui aderiscono 76 Paesi e che punta a ottenere impegni concreti dai governi in termini di promozione della trasparenza, sostegno alla partecipazione civica, lotta alla corruzione e diffusione, dentro e fuori le Pubbliche amministrazioni, di nuove tecnologie a supporto dell’innovazione. Il ministro quindi ricorda che "a fine maggio il nostro Paese è risultato al primo posto tra i più votati e ha così conquistato un secondo mandato triennale (2020-2023) nel Comitato direttivo dell’Ogp. Siamo stati premiati per le nostre azioni di riforma, ma adesso puntiamo alla co-presidenza biennale dell’organismo; infatti, proprio lunedì presenteremo formalmente la nostra candidatura". (segue) (Rin)