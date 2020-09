© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEInstallazione dei primi moduli aula temporanei destinati a ospitare i bambini di alcune classi milanesi presso l'Istituto comprensivo statale Console Marcello. Partecipa l'assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta.Parcheggio all'angolo tra via Giuseppina Pizzigoni e via Grugnola (ore 12.30)Commissione consiliare trigiunta Affari istituzionali, Mobilità e Istruzione. All'ordine del giorno: "Scuole e città: gli spazi dell'accesso. Presentazione del progetto Unlock_Scuole a cura del Politecnico di Milano e illustrazione del piano del Comune di Milano finalizzato a favorire l'accesso alle scuole". Partecipano gli assessori Laura Galimberti e Marco Granelli.Diretta YouTube (ore 16.00 - 17.30)CITTÀ METROPOLITANACerimonia di commemorazione delle vittime dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, con un esponente del Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Milano.Città metropolitana, Largo 11 Settembre (ore 11.00)VARIEConferenza stampa di presentazione dei risultati del sondaggio "#PerMilanoVedo: che Europa vuoi?". Intervengono, tra gli altri, Alan Christian Rizzi, sottosegretario regionale con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali; Lorenzo Lipparini, assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano; gli europarlamentari Silvia Sardone (Lega), Pierfrancesco Majorino (Pd) ed Eleonora Evi (M5s) e Massimo Gaudina, direttore rappresentanza a Milano della Commissione europea.Piattaforma Zoom (ore 11.00)Presentazione alla stampa del lavoro investigativo "The Wrong Place" sulla morte del fotografo italiano Andrea Rocchelli e del giornalista e attivista russo per i diritti umani Andrei Mironov, nonché sul caso giudiziario del soldato italo-ucraino Vitaly Markiv, condannato in primo grado per la morte dei due giornalisti. Introduce il consigliere regionale +Europa - Radicali Michele Usuelli. Intervengono, tra gli altri, Cristiano Tinazzi, giornalista e regista del documentario; Silvja Manzi, membro della direzione di Radicali italiani e Antonio Stango, Federazione italiana diritti umani, Fidu.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11.30)Evento elettorale con il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo GrimoldiPiazza Fontana - Corsico (Mi) (ore 18.30)(Rem)