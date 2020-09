Roma: cambia la festa della Befana, anche eventi culturali, ok in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata in Assemblea capitolina la delibera di giunta, licenziata alcuni mesi fa, e che modifica la festa della Befana a Roma. Con 26 voti favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto l'Aula Giulio Cesare, riunita in videoconferenza, ha dato il via libera alle modifiche proposte dall'assessore allo Sviluppo economico, Carlo Cafarotti. La nuova festa della Befana esce dai confini della fiera e si unisce alla festa di Roma quella che celebra il capodanno nella Capitale con eventi e iniziative distribuite su gran parte del territorio romano. In riferimento alle ultime edizioni della festa della Befana, Cafarotti ha spiegato: "Non sono state soddisfacenti per il sottoscritto, ma neanche adeguate alla Capitale d'Italia. Ci sono stati dei feedback molto negativi da parte del turismo internazionale, da qui l'esigenza di rivederla e provare a migliorarla". La nuova festa della Befana "dovrà essere integrata con iniziative che vanno dall'illuminazione artistica, al videomapping, fino alle manifestazioni culturali. Tutto ciò insieme a quello che già oggi è la festa, cioè gli assegnatari dei banchi che hanno diritto per i prossimi anni", ha sottolineato l'assessore. Inoltre saranno più pesanti le sanzioni in caso di abusivismo. "L'acquisizione dei dati del tesserino identificativo è un aspetto fondamentale nell'interesse degli esercenti che sono in regola - ha precisato Cafarotti - così abbiamo ritenuto necessario inasprire la sanzione". (Rer)