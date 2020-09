Lazio: Rampelli (Fd'I), mercato Fondi dimenticato da Zingaretti e Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel pomeriggio di oggi abbiamo fatto visita al mercato ortofrutticolo di Fondi, realtà classificata come una delle più grande d'Italia. E spiace constatare come un'eccellenza dalle enormi potenzialità non riesca a dare quanto sarebbe necessario a questo territorio, all'Agro Pontino intero e alla città di Fondi". E' quanto dichiara Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, durante il sopralluogo presso il Mercato ortofrutticolo di Fondi. "Ma anche all'Italia, perché ogni mattina attraverso il lavoro faticoso di centinaia di persone partono merci che arrivano fino alle regioni del nord. Un mercato che avrebbe bisogno di un adeguato sostegno logistico da parte della Regione Lazio ma il presidente Zingaretti da anni è fermo al palo - sottolinea Rampelli -. Così come l'amministrazione di Fondi che non ha dato grande prova di sé, e anziché valorizzare questa realtà che porta occupazione ed opportunità economiche ha preferito non incalzare il Governatore. Nulla anche dal ministero delle Infrastrutture che potrebbe intervenire in merito ma non lo ha fatto. A questo si aggiunge la mancata riqualificazione della via Pontina, che è rimasta così com'era: non è stata potenziata, né messa in sicurezza, tantomeno adeguatamente manutenuta. Siamo qui per prendere un impegno con il territorio. Quando il centrodestra sarà al governo nazionale e della Regione Lazio l'eccellenza del mercato ortofrutticolo di Fondi avrà una logistica di sostegno per rendere più accessibile gli impianti e più conveniente la trasportistica di riferimento per raggiungere in minor tempo possibile il resto d'Italia", conclude Rampelli.(Com)