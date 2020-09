Germania: la simulazione di emergenza nazionale non ha funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un misto di sorpresa e ilarità ha accompagnato il “giorno dell'avvertimento”, simulazione di emergenza nazionale che si è tenuta nella mattinata di oggi in tutta Germania. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, diversamente da quanto annunciato, le sirene di diverse città non hanno suonato e le app di avvertimento non hanno funzionato o si sono attivate con 30 minuti di ritardo sull'orario previsto. Per quanto riguarda le sirene, la causa del silenzio è stata individuata nella loro obsolescenza. Le app avrebbero, invece, subito un sovraccarico. A organizzare la simulazione, la prima del suo genere in Germania dalla riunificazione del 1990, era stato l'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di catastrofi (Bbk). L'obiettivo era sensibilizzare la popolazione su emergenze quali un attacco terroristico, un terremoto, un disastro nucleare o un'improvvisa interruzione della distribuzione di energia elettrica in tutto il paese. Con l'impiego di tutti i “moltiplicatori di avvertimento”, la popolazione avrebbe dovuto essere messa in stato d'allarme tramite radio, cartelloni, app per dispositivi mobili, sirene o camion con altoparlanti. Al termine della simulazione, il Bbk ha ammesso problemi con la diffusione dell'allarme. Il segnale ha potuto essere emesso solo con ritardo a causa della “attivazione simultanea non intenzionale di un gran numero di messaggi di avviso”. ha comunicato il Bbk. Il piano originario, l'ordine di attivare gli allarmi sarebbe dovuto partire “dal governo federale” e non, come invece, è accaduto, “dai Laender e dai comuni”. (Geb)