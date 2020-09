Scuola: Meloni, manca un ministro, Azzolina impreparata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Scuola “manca un ministro e manca un governo. Non va bene il governo nel suo complesso e Azzolina è - dal mio punto di vista - una persona impreparata per fare quel mestiere. Altrimenti non ci saremmo ridotti ai primi di settembre a parlare di questa materia, si potevano fare mille cose e andavano fatte per tempo”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intervenendo a “Dritto e rovescio”, che andrà in onda questa sera, in prima serata, su Retequattro. “Non è stato fatto niente – ha aggiunto -, abbiamo speso qualche centinaio di milione di euro per dei banchi roteanti che neanche arriveranno in tempo. Mancano i docenti: ricordo all’Azzolina che ci sono graduatorie che possono scorrere all’infinito di gente che sta aspettando da anni”.(Rin)