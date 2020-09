Omicidio Willy: si pensa a nuova qualificazione del reato, per il Gip volontà di uccidere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in merito alla misura cautelare degli arresti in carcere per Gabriele e Marco Bianchi, indagati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, sostiene che il pericolo della reiterazione del reato è sostenuto dal fatto che, per quanto i due fratelli non risultino avere a carico precedenti condanne definitive, "il certificato dei carichi pendenti di Gabriele Bianchi riporta tre precedenti a suo carico per lesioni personali e per porto di armi, mentre quello di Marco riporta 5 procedimenti a suo carico tutti per lesioni personali".Una valutazione su una nuova qualificazione del reato sembra essere in corso, se il Gip nell'ordinanza scrive che il reato contestato di omicidio preterintenzionale dall'autorità giudiziaria possa avere "una nuova qualificazione giuridica allo stesso in funzione delle successive emergenze istruttorie, per l'evidente compatibilità astratta tra le condotte violente degli indagati, reiterate e coordinate, con la volontà di uccidere". Questo non solo per chi ha materialmente colpito Willy, dato che il Gip scrive anche che "le modalità di realizzazione del fatto delittuoso, pure in effetti disarticolato in condotte violente nei confronti di diversi soggetti e non univocamente orientate verso Willy Duarte Monteiro, consentono senza dubbio assegnare alla concorrente responsabilità dei quattro l'evento mortale determinato dalle lesioni riportate dalla vittima".Nessun dubbio da parte del Gip nel riconoscere i futili motivi in quanto "quantomeno per i due Bianchi - dice il Gip - nell'assenza di alcuna plausibile ragione a motivo dell'aggressione realizzata nei confronti di una persona che, come chiarito dallo stesso Belleggia, non 'c'entrava nulla' ed era stata violentemente è ripetutamente colpita solo in quanto si era trovata nella ressa creatasi intorno al Belleggia e allo ****(persona informata sui fatti ma non indagata, ndr)". (Rer)