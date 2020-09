Usa: un sostenitore di Trump su tre ritiene positiva l'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sono diventati molto più aperti a riconoscere i contributi degli immigrati: il 32 per cento dice che i nuovi arrivati rafforzano la società, secondo un nuovo studio del Pew Research Center. Nel 2016, solo il 19 per cento degli elettori di Trump era d'accordo con questa affermazione. La rilevazione riflette una tendenza più ampia, dato che il 60 per cento di tutti gli intervistati concorda sul fatto che i nuovi arrivati rafforzano la società, rispetto al 46 per cento del 2013. Ancora più diffuso questo sentimento tra gli elettori del Partito democratico: l'ottantaquattro per cento dei sostenitori del candidato alla presidenza Joe Biden afferma che i nuovi arrivati rafforzano la società, rispetto al 71 per cento dei sostenitori dell'ex candidata democratica Hillary Clinton nel 2016. Secondo il sito "The Hill", il cambiamento di atteggiamento nei confronti dell'immigrazione riflette una campagna presidenziale in cui l'immigrazione, un punto focale del 2016, è caduta come questione centrale.(Nys)