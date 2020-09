Libia: l'Italia accoglie con grande favore gli esiti del dialogo tra le parti libiche in Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha accolto con grande favore le raccomandazioni che i rappresentanti delle parti libiche hanno convenuto all’esito dei colloqui svoltisi dal 7 al 9 settembre scorsi a Montreux, Svizzera, sotto gli auspici della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Lo riferisce una nota della Farnesina. "Sulla scia delle dichiarazioni parallele" del presidente del Consiglio presidenziale Fayez al Sarraj e del presidente della Camera dei rappresentanti Aguilah Saleh del 21 agosto scorso, "i colloqui costituiscono un passo nella giusta direzione in vista di una prossima convocazione del Foro di Dialogo Politico Libico (Libyan Political Dialogue Forum)", spiega il ministero degli Esteri. "Se recepite e concretizzate dai partecipanti al Dialogo Politico Libico, le raccomandazioni di Montreux contribuiranno a creare le condizioni necessarie per definire un quadro istituzionale e un percorso elettorale condivisi, che garantiscano la rappresentatività del popolo libico e la sovranità e unità della Libia", conclude la nota. (segue) (Com)