Libia: l'Italia accoglie con grande favore gli esiti del dialogo tra le parti libiche in Svizzera (2)

- Elezioni presidenziali e parlamentari in Libia entro 18 mesi, riforma del Consiglio di presidenza, istituzione di un nuovo governo a Sirte, dove avrà sede anche il parlamento, amnistia e ritorno degli sfollati e della diaspora. Sono questi i principali risultati delle consultazioni tra le parti libiche che si sono svolte a Montreux, in Svizzera, sotto gli auspici del Centro per il dialogo umanitario e alla presenza della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) dal 7 al 9 settembre. Risultati “accolti con grande favore” anche dall’inviata Onu facente funzioni in Libia, Stephanie Williams. “Il deterioramento delle condizioni socio-economiche in Libia, aggravate dal conflitto, dall'allarmante aumento dei casi di Covid-19, dalla mancanza di servizi e dalla carenza di elettricità e acqua, oltre al continuo blocco del petrolio, rendono necessaria e urgente una soluzione pacifica”, spiega Unsmil in un comunicato. (segue) (Com)