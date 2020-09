Libia: l'Italia accoglie con grande favore gli esiti del dialogo tra le parti libiche in Svizzera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prendiamo atto del parere consensuale dei partecipanti alle consultazioni di Montreaux secondo cui le elezioni presidenziali e parlamentari devono tenersi alla fine di un periodo di 18 mesi, sulla base di un quadro costituzionale concordato. Questo periodo dovrebbe iniziare con la riforma del Consiglio di presidenza, l'istituzione di un governo di unità nazionale dedicato alla fornitura di servizi e alla creazione delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni nazionali, compresa l'attuazione della legge sull'amnistia approvata dal Parlamento e l'agevolazione del ritorno degli sfollati e della diaspora come passo necessario per la tanto necessaria riconciliazione nazionale”, prosegue la missione Onu. “Accogliamo con favore la proposta dei partecipanti di spostare le funzioni e gli uffici chiave del governo, come l'esecutivo e la Camera dei rappresentanti, su base temporanea, a Sirte, a seguito dell'attuazione delle appropriate disposizioni logistiche e di sicurezza. Incoraggiamo la Camera dei rappresentanti e l'Alto Consiglio di Stato a continuare le loro discussioni e li invitiamo a produrre il quadro elettorale necessario entro un termine stabilito”, conclude Unsmil. (Com)