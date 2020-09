Usa: sondaggio, sei persone su 10 temono che il vaccino anti-Covid verrà distribuito troppo presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza degli statunitensi è preoccupata che un vaccino Covid-19 venga immesso sul mercato prima che sia pronto a causa delle pressioni politiche del presidente Donald Trump, secondo un nuovo sondaggio della Kaiser Family Foundation (Kff). Lo riporta il sito "The Hill". Secondo la rilevazione, il 62 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere preoccupato per un vaccino autorizzato dalla Food and Drug Administration prima che si dimostri sicuro ed efficace. Questo numero vale l'85 per cento dei Democratici, il 61 per cento degli indipendenti e il 35 per cento dei Repubblicani. Tuttavia, l'81 per cento degli intervistati ha detto di non credere che un vaccino contro il coronavirus potrà essere disponibile prima del 3 novembre. Il sondaggio è stato condotto dal 28 agosto al 3 settembre tra 1.199 adulti. Il margine di errore è di più o meno 3 punti percentuali per l'intero campione.(Nys)