- Gli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioComune di Roma- La Sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa alla cerimonia in ricordo delle vittime dell'11 settembre 2001 (Piazzale di Porta Capena) – Ore 10-La Sindaca di Roma Virginia Raggi assiste al concerto dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma presso il Convention Center La Nuvola (Viale Asia 40) - Ore 20Regione-L'assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani partecipa all'inaugurazione del Parco 'Dominique Green', che dopo gli interventi di riqualificazione verrà affidato alla gestione dei cittadini. Saranno presenti all'iniziativa Eriprando Guerritore, commissario di Ater Roma e Andrea Napoletano direttore generale di Ater Roma. L'evento si svolge a Roma, via Sant'Igino Papa – Primavalle - Ore 11Varie- Al via Primavera Ventuno, una festa per il programma di Roma Ventuno. Una tre giorni di proposte su Roma musica, spettacolo. Largo Dino Frisullo, Ostia – Ore 17.30.(Rer)