Farnesina: consultazioni bilaterali Italia-Santa Sede, focus su politica internazionale e temi globali

- Dalla crisi libica al sostegno al Libano, dal processo di pace in Medio Oriente all’Africa, dalla tutela delle minoranze religiose al contrasto alla pandemia di Covid-19 e al cambiamento climatico. Questi alcuni temi toccati oggi dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, insieme al segretario per i Rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, nelle consultazioni bilaterali Italia – Santa Sede ospitate alla Farnesina. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri in una nota, Di Maio ha illustrato a monsignor Gallagher l’azione dell’Italia a favore della pace e stabilità in Medio Oriente e Nord Africa. In particolare, l’Italia sta lavorando in Libia per un cessate il fuoco duraturo, una piena ripresa della produzione petrolifera e per favorire un percorso di dialogo inclusivo tra le parti libiche, in vista di una stabilizzazione duratura del paese. Di Maio ha poi sottolineato la forte amicizia che unisce Italia e Libano, ribadito il nostro impegno in Unifil, e assicurato il sostegno italiano al Paese anche oltre la fase emergenziale. Il titolare della Farnesina ha poi confermato che l’Italia ha accolto positivamente la normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, pur rilevando come una vera stabilizzazione della regione non possa prescindere da una soluzione a due Stati direttamente negoziata tra israeliani e palestinesi. (segue) (Com)