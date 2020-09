Farnesina: consultazioni bilaterali Italia-Santa Sede, focus su politica internazionale e temi globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando al continente africano, il mnistro ha ripercorso con il segretario Gallagher i più importanti dossier regionali tra cui la stabilizzazione del Sahel. Con riferimento al Mali il Ministro ha ribadito l’impegno ad aprire un’ambasciata italiana nel Paese. Di Maio ha inoltre valorizzato la tradizionale posizione attiva dell’Italia nella tutela dei diritti umani e nella promozione del dialogo inter-etnico ed inter-religioso. Si è inoltre discusso della situazione in Venezuela. Infine, nel ribadire l’impegno italiano per un multilateralismo efficace, il ministro Di Maio ha illustrato al suo interlocutore le iniziative internazionali di cui l’Italia è promotrice, sia a livello Ue che a livello multilaterale, per giungere allo sviluppo e alla distribuzione equa di un vaccino anti-Covid: la “Inclusive Vaccine Alliance”, promossa dall’Italia, l’Access to Covid-19 Tools Accelerator e lo Strumento internazionale dell’alleanza Gavi, per garantire accesso al vaccino in oltre 90 Paesi in via di sviluppo e vulnerabili. Il ministro ha infine ringraziato monsignor Gallagher per il ruolo costruttivo che la Santa Sede svolge per auspicare una “conversione ecologica” su scala globale. In vista della presidenza italiana del G20 e della co-presidenza della COP26 nel 2021, il ministro ha confermato piena consonanza di vedute da parte italiana per il contrasto al cambiamento climatico, assicurando un impegno proattivo dell’Italia per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente su scala globale. (Com)