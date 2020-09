Cosa non si potrà più fare a scuola? I nuovi divieti per insegnanti, Ata e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio dell'anno scolastico prevede una serie di novità che incidono in maniera diretta sullo svolgimento delle lezioni. Non solo mascherine, banchi singoli ma anche divieti precisi impartiti dal Comitato tecnico scientifico. Come riporta la rivista specializzata "Orizzonte Scuola", non sarà consentito "cantare o urlare, anche durante le ore di musica. Secondo quando stabilito, se si deve farlo, bisognerà attuare rigide misure di sicurezza". Sconsigliati anche i giochi di squadra e di gruppo così come l'educazione fisica in spazi chiusi. Il Cts, scrive ancora la rivista online, "ha stabilito che l'educazione fisica potrà essere svolta in luoghi chiusi solo se potrà essere garantita un’adeguata areazione del locale e una distanza di almeno due metri tra uno studente e l'altro". (Rin)