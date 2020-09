Usa: sondaggio Monmouth, Biden in vantaggio di 9 punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene un vantaggio a quasi due cifre punti sul presidente in carica Donald Trump a poco più di due mesi dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto della Università Monmouth, uno dei primi pubblicati dopo la Convention nazionale repubblicana. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 51 per cento degli elettori contro il 42 per cento di Trump. Il sondaggio è stato condotto dal 3 all'8 settembre, intervistando 758 elettori registrati con un margine di errore di campionamento di più o meno 3,6 punti percentuali. (Nys)