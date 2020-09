Terzo settore: Catalfo, su registro unico passo avanti importante per riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi la Conferenza Stato-Regioni ha sancito all’unanimità l’intesa sul decreto attuativo del registro unico nazionale del Terzo settore. Un risultato per il quale esprimo grande soddisfazione: siamo infatti di fronte ad uno dei passaggi fondamentali della riforma, concretizzatosi grazie alla costante collaborazione fra il mio Ministero e le Regioni e al dialogo sviluppato con le rappresentanze del Terzo settore”. Lo afferma il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo. “Tra sei mesi - assicura il ministro - il registro sarà operativo: esso costituirà lo strumento capace di garantire l’uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale ed al contempo la trasparenza del Terzo settore, grazie alla pubblicità dei dati e dei documenti in esso presenti che saranno accessibili telematicamente a tutti i cittadini. Continua l’impegno del mio Ministero nell’attuazione della riforma”, conclude Catalfo. (Com)