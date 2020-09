Med7: premier greco Mitsotakis, Turchia dimostri di volere dialogo sincero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Turchia vuole un dialogo sincero con la Grecia, con Cipro, con l'Unione europea ce lo deve dimostrare, deve porre fine ad azioni unilaterali e dimostrare che intende rispettare il diritto internazionale pienamente e non in modo selettivo. Lo ha detto il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, durante la dichiarazione congiunta tenuta nell'ambito del settimo vertice dei leader dei paesi meridionali dell'Unione europea (Med7). "La Turchia si allontana dai nostri tentati di comunicazione", ha spiegato Mitsotakis. "Se questo dialogo costruttivo non può procedere c'è sempre il tribunale internazionale dell'Aia", ha detto il capo del governo greco. Il primo ministro ha inoltre evocato l'incendio che ha devastato il campo migranti di Moria, ringraziando il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che hanno lanciato un'iniziativa per accogliere più di 400 minori non accompagnati nei paesi membri che lo vorranno. "Dobbiamo guardare in faccia la realtà", ha aggiunto Mitsotakis parlando della questione migratoria, sottolineando che l'Ue deve "passare dalle parole alla solidarietà".(Frp)