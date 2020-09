Fondi Lega: caso Lcf, ai domiciliari tre commercialisti vicini al Carroccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre commercialisti vicini alla Lega Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scilieri sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Milano nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul caso della presunta vendita a prezzo gonfiato di un capannone alla Lombardia film commission. Lo comunica in una nota il procuratore capo Francesco Greco. Ai tre professionisti, oltre a Fabio Barbarossa, cognato di Scillieri, anch'esso ai domiciliari, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi, titolari delle indagini, contestano, a vario titolo, i reati di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per la medesima vicenda a luglio era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto Luca Sostegni.(Rem)