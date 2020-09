Usa-Afghanistan: dipartimento di Stato accoglie con favore l'inizio dei negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accolto con favore l'annuncio dell'inizio dei negoziati di pace in Afghanistan il 12 settembre. Lo comunica il segretario di Stato Usa Mike Pompeo in una nota, che definisce l'inizio dei colloqui "una opportunità storica per l'Afghanistan di porre fine a quattro decenni di guerra e di spargimento di sangue". "Questa opportunità non deve essere sprecata", continua il segretario. "Immensi sacrifici e investimenti da parte degli Stati Uniti, dei nostri partner e del popolo afghano hanno reso possibile questo momento di speranza. Esorto i negoziatori a dimostrare il pragmatismo, la moderazione e la flessibilità che questo processo richiederà per avere successo". (Nys)