Terzo settore: Boccia, finalmente si parte con registro unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo avevamo promesso in occasione dell'apertura dell'anno 2020 per Padova Capitale Europea del volontariato, che ha visto la partecipazione anche del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e oggi è realtà: la Conferenza Stato Regioni ha approvato l’intesa unanime sul registro unico del terzo settore, su proposta del Ministero del Lavoro". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della Conferenza Stato Regioni. "Un provvedimento atteso da tutto il mondo del terzo settore sul quale il governo aveva garantito una mediazione condivisa tra tutte le Regioni italiane", ha aggiunto. (Com)