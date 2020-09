© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Franco Maria Ricci è un grande dolore. Con lui viene a mancare un intellettuale di straordinaria sensibilità e intelligenza, un editore colto e raffinato, un uomo che ha sempre operato per divulgare la conoscenza del nostro patrimonio culturale". Lo scrive in una nota il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.(Com)