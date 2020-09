© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, venerdì 11 settembre, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3776m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una blanda area depressionaria si avvicina dal Tirreno determinando una giornata instabile sulle regioni di Nord Ovest. Piogge e acquazzoni sparsi probabili ovunque, ma più diffusi sul Piemonte occidentale. Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi nel pomeriggio-sera, in accordo con qualche schiarita in avanzamento da est a ovest. Temperature in lieve diminuzione. In Liguria venti in rinforzo da Nord con mare mosso al largo. Temperature in flessione nei valori massimi.(Rpi)