Scuola: Ascani, riapertura in sicurezza obiettivo comune

- "Oggi, a Bologna ho visitato con la dirigente e il direttore dell’Usr il Liceo Classico Minghetti, una sede storica e bellissima, nel pieno centro. Poi sono stata nel quartiere fieristico, dove la Città Metropolitana, con il finanziamento del MI Social, ha creato qualcosa di straordinario. In un padiglione, grazie all’idea del consigliere delegato alla scuola Ruscigno e al lavoro dell’Architetto Cucinella, sono state ricavate 70 classi, per tre diversi istituti. Aule spaziose, ben illuminate, pronte ad accogliere oltre 1600 studenti, con ingressi scaglionati". Lo scrive su Facebook il viceministro all'Istruzione Anna Ascani. "Diecimila metri quadri, 4000 pannelli, 500 lampade, tante piante e anche i nomi delle vie: un progetto fantastico per cui mi sento di ringraziare l’amministrazione, che ha saputo spendere al meglio le risorse che abbiamo dedicato ad affitti e noleggi e l’ente fieristico che ha offerto loro questa disponibilità. Ma anche Usr, dirigenti e personale scolastico che l’hanno reso possibile. La riapertura delle scuole, in presenza e in sicurezza, sta vedendo impegnate tantissime professionalità: l’obiettivo è comune e fondamentale per tutti i nostri ragazzi", conclude. (Rin)