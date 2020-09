Libano: Croce rossa, nell’incendio di Beirut distrutti aiuti alimentari, a rischio assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel magazzino che oggi è andato a fuoco nel porto di Beirut, in Libano, la Croce rossa aveva stoccato “migliaia di pacchetti di aiuti alimentari e mezzo milione di litri di olio”, e “le operazioni umanitarie rischiano di essere seriamente danneggiate”. Lo ha affermato sul suo profilo Twitter Fabrizio Carboni, direttore regionale del Comitato internazionale della Croce rossa per il Vicino e Medio Oriente. Il volume totale dei danni dev’essere ancora stimato, ha aggiunto Carboni. Secondo quanto dichiarato dal deputato Nazih Najem al quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”, l’hangar dove si è sviluppato l’incendio conteneva oltre ad alimenti anche “rifornimenti medici destinati all’ospedale Saint Georges di Ajaltoun, soda caustica, pneumatici, vodka, prodotti disinfettanti, tè nero, macchinari e prodotti cosmetici, in particolare profumi”. La notizia giunge dopo che il Libano sta attraversando una dura crisi umanitaria, in conseguenza della devastante esplosione che lo scorso 4 agosto ha colpito il porto della capitale libanese provocando più di 190 morti, 6.500 feriti e migliaia di sfollati. (Res)