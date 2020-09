Coronavirus: fondazione Gimbe, Sardegna scivola al terzo posto nella classifica dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notizie confortanti per la Sardegna dalla fondazione Gimbe: nella settimana da 2 all'8 settembre l'Isola risulta al terzo posto nella classifica dei nuovi casi per 100 mila abitanti perdendo il poco ambito primato a favore di Trentino e Liguria. 22,69 casi ogni 100 mila abitanti con numeri superiori alla media nazionale, questo il trend registrato per la Sardegna, per il quale bisogna considerare la presenza dei turisti. La Sardegna registra un rallentamento nella crescita dei casi: meno dodici rispetto ai sette giorni precedenti, da 384 a 372. Il 62 per cento dei ricoverati in terapia intensiva si distribuisce in sei Regionifra cui, con dieci casi la Sardegna. (Rsc)