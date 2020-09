Referendum: Martina (Pd), c’è un sì per la buona politica che può prevalere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Martina del Partito democratico ritiene che "ci siano ragioni forti per un sì alla buona politica con il referendum. "Quella che non lascia ancora che prevalga l’immobilismo. Quella che crede nella possibilità di cambiare il Parlamento per renderlo più forte e per responsabilizzarne di più i suoi componenti". E a margine di un'iniziativa a Milano ha spiegato: Quelli che dicono di voler combattere l’antipolitica con il no riflettano se il miglior modo per fare questo sia questa battaglia per fare fallire anche questo tentativo di cambiamento e rimanere fermi come lo siamo da ormai trent’anni nelle istituzioni".(Rin)