Camera: Bonetti, sala delle Donne racconta lungo cammino per conquista di parità di diritti

- La sala delle Donne "racconta attraverso i volti di Nilde Iotti, Tina Anselmi e delle altre donne che come loro per prime hanno fatto la storia delle nostre istituzioni, il lungo cammino per la conquista della parità di diritti. Un percorso non sgombro da ostacoli, lungo il quale ogni donna che apre una strada nuova avverte con sé la presenza delle tante future donne a cui dare speranza". Lo scrive su Facebook il ministro per la Pari opportunità Elena Bonetti che ha partecipato oggi alla Camera all'inaugurazione del nuovo allestimento della "Sala delle donne", dedicata alle madri della Repubblica. "Per questo alle presidenti Cartabia e Casellati ho voluto portare la gratitudine e la vicinanza mia e di tutte le donne che seguiranno i loro passi. Restano a illuminare il nostro cammino le parole di Tina Anselmi: 'una donna che riesce, riesce per tutte le altre'". (Rin)