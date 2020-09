Usa: s’infiamma il duello tra Trump e Biden nell'ex cuore industriale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste settimane il duello politico per la presidenza degli Stati Uniti tra il capo della Casa Bianca Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden si gioca tutto nella cosiddetta “Rust Belt”, la “cintura di ruggine” che, perduto il ruolo di cuore industriale del Paese, si è trasformata in una regione economicamente depressa e politicamente in bilico. Si tratta di un’area che nel 2016 fu decisiva per la vittoria finale di Trump nei confronti di Hillary Clinton: le ricette economiche protezioniste del candidato repubblicano fecero breccia su una popolazione impoverita dalle delocalizzazioni e dalla deindustrializzazione degli ultimi decenni. Quattro anni dopo la situazione appare ancor più complessa a causa delle tensioni razziali che qui hanno trovato un epicentro. Negli ultimi giorni l’attenzione del pubblico si è concentrata sulla città di Kenosha, nel Wisconsin, dove lo scorso agosto un cittadino afroamericano di nome Jacob Blake è rimasto paralizzato a causa dei colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata da un agente di polizia. Le successive proteste del movimento Black Lives Matter hanno portato a disordini e violenze: il 25 agosto il 17enne bianco Kyle Rittenhouse ha aperto il fuoco contro i manifestanti uccidendone due e ferendo un terzo. (segue) (Nys)