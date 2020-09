Usa: s’infiamma il duello tra Trump e Biden nell'ex cuore industriale del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Kenosha, a distanza di pochi giorni, si sono recati in visita sia Trump che Biden. Il primo ha rifiutato l’incontro con la famiglia di Blake e ha puntato sullo slogan “Law and order” promettendo il ripristino della legalità e pungo duro nei confronti di “saccheggiatori e violenti”, il secondo ha consegnato un messaggio di “unità nazionale” in risposta alla crisi. L’impressione è che le violenze degli ultimi giorni abbiano dato a Trump la possibilità di tentare, a meno di due mesi dal voto del 3 novembre, un ultimo affondo in un territorio che resta decisivo per l’esito finale della corsa alla presidenza. Proprio sul Wisconsin si concentrano le attenzioni di Trump, che secondo un sondaggio pubblicato ieri dalla Marquett University avrebbe ridotto a quattro punti lo svantaggio nei confronti di Biden. Che il Wisconsin sia un terreno di battaglia privilegiato lo testimonia anche l'arrivo in contemporanea questa settimana del vice di Trump, Mike Pence, e dell'aspirante vice di Biden, Kamala Harris. Negli ultimi giorni, tuttavia, il comitato elettorale del capo della Casa Bianca sembra essersi convinto di poter recuperare terreno anche in Michigan, dove infatti Trump si sta recando proprio in queste ore (seguendo di un giorno Biden). (segue) (Nys)