Usa: s’infiamma il duello tra Trump e Biden nell'ex cuore industriale del Paese (3)

- Lo dimostra, soprattutto, il fatto che a partire da ieri lo staff del presidente ha rifinanziato la campagna pubblicitaria in Michigan, questa volta con uno slogan incentrato sul "Great American Comeback" (“Il ritorno del sogno americano”) e puntando sulla promessa di un imminente vaccino contro il coronavirus (“Il traguardo si sta avvicinando") e sulla ripresa dell'economia nonostante la pandemia. Sebbene i fondi stanziati per la campagna elettorale in Michigan non siano ancora paragonabili a quelli spesi dallo staff di Biden (poco meno di 1,1 milioni di dollari rispetto ai 2,4 milioni di dollari di Biden, secondo i dati di Advertising Analytics), Trump ha prenotato slot pubblicitari per una durata più o meno in linea con quelli del candidato democratico. Quest’ultimo dovrebbe invece essere più sicuro in Pennsylvania, Stato nel quale è nato e cresciuto. Secondo un sondaggio “Nbc News”, infatti, Biden avrebbe allargato ulteriormente il proprio vantaggio portandolo a 9 punti percentuali. Stando alle rilevazioni, il vantaggio del senatore di Scranton poggerebbe in particolare sul forte sostegno degli elettori dei sobborghi, che furono invece una categoria chiave per la vittoria di Trump nel 2016, e dei cittadini con diploma di laurea. Aperta, infine, appare la situazione in Ohio, dove secondo le medie di RealClear Politics il vantaggio di Biden è di soli 2,4 punti percentuali. (segue) (Nys)