Usa: s’infiamma il duello tra Trump e Biden nell'ex cuore industriale del Paese (4)

- Va tuttavia ricordato che il voto per il presidente in carica potrebbe essere sottostimato, come già accaduto in occasione delle elezioni del 2016. Ulteriore conferma ne è un sondaggio pubblicato oggi dall’istituto Rasmussen, secondo il quale il 17 per cento degli elettori statunitensi che approvano fortemente l’operato di Trump non rivela la propria intenzione di voto. Per ottenere un secondo mandato alla Casa Bianca, il presidente uscente avrebbe bisogno di vincere in almeno uno dei tre maggiori Stati della Rust Belt (Michigan, Pennsylvania e Wisconsin) e replicare la vittoria di quattro anni fa in Florida. In questo caso, un motivo di ottimismo per l’inquilino della Casa Bianca è dato dal fatto che Biden fatica a conquistare il voto degli ispanici in Florida, come scrive oggi il “Miami Herald” citando un sondaggio condotto da Bendixen & Amandi nella contea storicamente democratica di Miami-Dade. Le rilevazioni indicano un vantaggio importante a favore di Biden, pari a 17 punti percentuali. L’ex vice di Barack Obama avrebbe il sostegno del 55 per cento degli intervistati contro il 38 per cento a favore del presidente in carica, Donald Trump. Tuttavia, ricorda il “Miami Herald”, il capo della Casa Bianca “non ha bisogno di vincere a Miami-Dade”: lo dimostra quanto accaduto nel 2016, quando la contea è andata a Hillary Clinton con un margine di distacco di ben 30 punti percentuali (circa 290 mila voti) ma lo Stato a Trump con un margine dell’1,2 per cento. Il sondaggio mostra Biden in vantaggio tra gli elettori indipendenti (51 contro 33) e tra i bianchi (48 contro 44). (segue) (Nys)