Usa: s’infiamma il duello tra Trump e Biden nell'ex cuore industriale del Paese (5)

- Tuttavia, evidenzia anche le difficoltà del senatore di Scranton, Pennsylvania, a conquistare il voto degli ispanici: fra questi ultimi, infatti, Trump è in vantaggio di un punto percentuale (47 a 46). Numeri che si basano soprattutto sul consolidato sostegno al presidente in carica da parte dei cittadini di origine cubana, fra i quali il vantaggio per Trump è di ben 38 punti. Si tratta di voti che fu invece in grado di conquistare otto anni fa il democratico Barack Obama: all’epoca della contesa con il candidato repubblicano Mitt Romney, la comunità cubana si divise a metà. “I democratici stanno potenzialmente lasciando sul tavolo voti cubani che hanno vinto in passato, e questo potrebbe fare la differenza in uno Stato in bilico come la Florida”, ha commentato Fernand Amandi, il cui istituto produsse nel 2012 le inserzioni pubblicitarie in lingua spagnola per la campagna elettorale di Obama. In Florida la maggior parte dei sondaggi mostra Biden in leggero vantaggio su Trump (di 1,2 punti in media, secondo RealClear Politics). (segue) (Nys)