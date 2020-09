Usa: s’infiamma il duello tra Trump e Biden nell'ex cuore industriale del Paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutte le più recenti consultazioni elettorali gli elettori ispanici si sono rivelati una categoria chiave per l’esito del voto. Un sondaggio pubblicato la scorsa settimana dall’istituto Equis Resarch mostra che Biden ha un ampio vantaggio su Trump tra gli ispanici della Florida (53 a 37 punti percentuali), che tuttavia è inferiore di ben 11 punti rispetto a quello vantato dalla Clinton negli exit poll di quattro anni fa. Il portale “Politico” scrive che negli ultimi mesi il candidato democratico è stato spesso criticato per aver “fatto troppo poco” per ottenere il sostegno della comunità ispanica locale. Il comitato elettorale di Biden ha risposto finanziando nuove campagne pubblicitarie e assumendo personale in loco. Trump, da parte sua, appare invece più popolare di due punti percentuali tra gli ispanici della Florida. Il capo della Casa Bianca ha effettuato numerose visite a Miami nel corso del suo mandato, sottolineando il proprio anticomunismo. Da ricordare, in questo senso, anche una visita condotta nel 2017 a Little Havana, durante la quale ha firmato una nota presidenziale che inasprisce la posizione della Casa Bianca contro il governo cubano. (Nys)