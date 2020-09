Brasile: coronavirus, governo crea gruppo di lavoro interministeriale per coordinare vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha istituito un gruppo di lavoro interministeriale per coordinare l'acquisizione e la distribuzione di vaccini "di comprovata qualità, efficacia e sicurezza" contro il nuovo coronavirus. La delibera dell'unità di crisi della presidenza della Repubblica è stata pubblicata nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. Sotto il coordinamento del ministero della Salute, il gruppo dovrebbe collaborare alla pianificazione della strategia nazionale di immunizzazione volontaria contro la Covid-19. L'incarico del gruppo, composto da 19 persone, durerà novanta giorni, prorogabile per altri novanta in caso di necessità. (segue) (Brb)