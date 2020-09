Brasile: coronavirus, governo crea gruppo di lavoro interministeriale per coordinare vaccinazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto il numero di contagi, l'incidenza e il tasso di mortalità, il Brasile è stato il primo paese della regione scelto da ben quattro case farmaceutiche multinazionali per effettuare la "fase 3" della sperimentazione umana di altrettanti vaccini. Oltre alla cinese Sinovac, che sperimenta il vaccino in Brasile grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca Butantan a San Paolo, effettuano test sulla popolazione brasiliana la statunitense Pfizer che opera d'intesa con l'istituto tedesco BioNTech, la casa farmaceutica belga Janssen, del gruppo Johnson & Johnson e la compagnia britannico-svedese AstraZeneca. Il Brasile è il primo paese per numero di contagi in America latina e terzo al mondo dopo Stati Uniti e India. (Brb)