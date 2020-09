Usa: ingerenze elettorali, Washington sanziona deputato ucraino e tre cittadini russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni nei confronti di un deputato ucraino, Andrij Derkach, a causa di presunte ingerenze nelle elezioni del prossimo 3 novembre, in particolare attraverso "false e infondate" accuse nei confronti di Joe Biden. Lo si apprende da un comunicato, nel quale si rende nota l'imposizione di sanzioni anche nei confronti di tre cittadini russi - Artem Lifshits, Anton Andrejev e Darja Aslanova - per la loro collaborazione con l'Agenzia di ricerca Internet, incriminata dal procuratore speciale Robert Mueller per operazioni di disinformazione sui social. Il parlamentare ucraino è considerato dalle autorità di Washington "un agente della Russia attivo da oltre un decennio", con forti legami con i servizi d'intelligence di Mosca. Le sanzioni comporteranno il congelamento dei beni di Derkach negli Stati Uniti. Lo scorso agosto, il deputato aveva riferito alla rivista "Politico" di essere in possesso di registrazioni audio riguardanti Biden e di averle inviate a membri del Congresso Usa. (segue) (Nys)