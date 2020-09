Usa: ingerenze elettorali, Washington sanziona deputato ucraino e tre cittadini russi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza aveva incontrato l'avvocato personale del presidente Donald Trump, l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Già il mese scorso l'ufficio del Direttore dell'intelligence nazionale (Dni) degli Stati Uniti aveva avvertito che la Russia "sta usando una serie di misure per denigrare l'ex vice presidente Biden", facendo riferimento in particolare alla pubblicazione degli audio delle conversazioni di Biden con l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko. "Andrij Derkach e altri agenti russi hanno tentato di usare la manipolazione e l'inganno per influenzare le elezioni negli Stati Uniti e altrove nel mondo", ha scritto nel comunicato il segretario del Tesoro Steve Mnuchin. "Gli Stati Uniti - ha aggiunto - continueranno a usare tutti gli strumenti a sua disposizione per contrastare queste campagne di disinformazione russe e proteggere l'integrità del loro sistema elettorale". (Nys)