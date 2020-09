© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’assegnazione a Milano del Tribunale unificato dei Brevetti avrebbe un importante risvolto economico per la Lombardia e per l’Italia". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Ok l’annuncio di oggi, ma adesso il governo lavori concretamente in Europa per portare a casa il risultato. Dopo Ema, è vietato sbagliare”, conclude Gelmini.(com)