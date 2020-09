Migranti: Merkel annuncia un piano franco-tedesco per accogliere i minori da Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera Angela Merkel a Merkel ha annunciato un'iniziativa franco-tedesca per accogliere nell'Ue 400 minori non accompagnati già nel campo profughi di Moria sull'isola greca di Lesbo, nel Mar Egeo, colpito da un incendio. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Merkel ha affermato che il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, “le ha chiesto di compiere questo passo”. Il governo federale cercherà ora di convincere altri Stati membri dell'Ue a partecipare all'iniziativa di Germania e Francia per i minori di Moria, ha informato Merkel.A essere interessati sono 400 tra bambini e adolescenti, trasferiti oggi in aereo da Lesbo a Salonicco. Non è ancora stato determinato quanti verranno accolti in Germania. Intanto, Merkel ha ringraziato la Commissione europea, che sta compiendo un ulteriore tentativo di distribuire i rifugiati tra gli Stati membri. Da parte sua, la Germania si è impegnata a soddisfare la richiesta del governo greco di fornire cure e alloggi ai profughi rimasti a Moria.In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron aveva affermato che Parigi stava pianificando una proposta insieme alla Germania per accogliere i migranti di Moria. Macron aveva aggiunto che altri Stati membri dell'Ue dovrebbero partecipare al piano. Tra i primi a rispondere all'appello sono stati i Paesi Bassi, che si erano già più volte rifiutati di accogliere migranti. La sottosegretaria alla Giustizia e sicurezza, Ankie Broekers-Knol, ha giustificato il cambio di rotta dichiarando: “In questa particolare situazione, il governo ritiene che siano necessarie misure straordinarie”. Pertanto, 100 giovani e famiglie con bambini dovrebbero essere trasferiti da Moria nei nei Paesi Bassi. (Geb)