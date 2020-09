Egitto: fissate le elezioni parlamentari, si voterà in due fasi da ottobre a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari per la Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento dell’Egitto, si terranno in due fasi: la prima a ottobre e la seconda a dicembre. Lo ha detto oggi in conferenza stampa Ibrahim Lashin, capo dell'Autorità elettorale nazionale (Nea). Per primi saranno chiamati alle urne i residenti all’estero il 21 ottobre, mentre in patria il voto è stato fissato il 24 e il 25 ottobre. Il ballottaggio di questa prima tornata è previsto il 21 novembre per gli espatriati e il 23 novembre per i residenti egiziani. La seconda fase si terrà invece il 4 novembre all’estero e il 7 novembre sul territorio dell’Egitto, con i ballottaggi previsti rispettivamente il 5 e il 7 dicembre. I risultati finali saranno annunciati il 14 dicembre. I candidati inizieranno a presentare le loro domande di iscrizionedal 17 settembre al 23 settembre. Questo avviene pochi giorni dopo che il presidente Abdel Fatah al Sisi ha ratificato una legge che ridefinisce le circoscrizioni elettorali del paese per le elezioni della Camera dei rappresentanti. La legge, approvata dal parlamento del Cairo lo scorso agosto, prevede che ci siano 143 circoscrizioni per il sistema di candidatura individuale e quattro per il sistema di liste chiuse: le circoscrizioni per le candidature individuali sono ripartite fra i 27 governatorati dell’Egitto. (Cae)