Ue: Gentiloni, fiducioso che piano ripresa sarà pronto a inizio 2021

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, è "fiducioso" che il piano europeo per la ripresa sarà pronto all'inizio del 2021. Lo ha detto da Berlino, intervistato da "Bloomberg Tv". Gentiloni ha sottolineato che l'accordo è "estremamente innovativo" in quanto l'Ue emetterà "debito comune per uno scopo comune" e "approva nuove risorse proprie". Di questo si parlerà a Berlino domani e dopodomani, ha spiegato il commissario, alla due giorni di Eurogruppo ed Ecofin informali. (Beb)