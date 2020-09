Fisco: Mef, positivo incontro con associazioni commercialisti, 7 ottobre riunione con Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Mef - informa la nota - hanno rappresentato la piena disponibilità del Ministero, e del ministro Roberto Gualtieri in prima persona, ad intraprendere una interlocuzione sistematica sulla riforma fiscale in corso di predisposizione nel quadro della prossima manovra di bilancio e sulle tematiche applicative della normativa fiscale con l'Agenzia delle entrate e gli uffici del Mef. Un primo incontro si svolgerà con il ministro Gualtieri il prossimo 7 ottobre. (segue) (Com)