Usa: si infiamma il duello tra Trump e Biden nell'ex cuore industriale del Paese

- In queste settimane il duello politico per la presidenza degli Stati Uniti tra il capo della Casa Bianca, Donald Trump, e il candidato democratico, Joe Biden, si gioca tutto nella cosiddetta “Rust Belt”, la “cintura di ruggine” che, perduto il ruolo di cuore industriale del Paese, si è trasformata in una regione economicamente depressa e politicamente in bilico. Si tratta di un’area che nel 2016 fu decisiva per la vittoria finale di Trump nei confronti di Hillary Clinton: le ricette economiche protezioniste del candidato repubblicano fecero breccia su una popolazione impoverita dalle delocalizzazioni e dalla deindustrializzazione degli ultimi decenni. Quattro anni dopo la situazione appare ancor più complessa a causa delle tensioni razziali che qui hanno trovato un epicentro. Negli ultimi giorni l’attenzione del pubblico si è concentrata sulla città di Kenosha, nel Wisconsin, dove lo scorso agosto un cittadino afroamericano di nome Jacob Blake è rimasto paralizzato a causa dei colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata da un agente di polizia. Le successive proteste del movimento Black Lives Matter hanno portato a disordini e violenze: il 25 agosto il 17enne bianco Kyle Rittenhouse ha aperto il fuoco contro i manifestanti uccidendone due e ferendo un terzo.A Kenosha, a distanza di pochi giorni, si sono recati in visita sia Trump che Biden. Il primo ha rifiutato l’incontro con la famiglia di Blake e ha puntato sullo slogan “Law and order” promettendo il ripristino della legalità e pungo duro nei confronti di “saccheggiatori e violenti”, il secondo ha consegnato un messaggio di “unità nazionale” in risposta alla crisi. L’impressione è che le violenze degli ultimi giorni abbiano dato a Trump la possibilità di tentare, a meno di due mesi dal voto del 3 novembre, un ultimo affondo in un territorio che resta decisivo per l’esito finale della corsa alla presidenza. Proprio sul Wisconsin si concentrano le attenzioni di Trump, che secondo un sondaggio pubblicato ieri dalla Marquett University avrebbe ridotto a quattro punti lo svantaggio nei confronti di Biden. Che il Wisconsin sia un terreno di battaglia privilegiato lo testimonia anche l'arrivo in contemporanea questa settimana del vice di Trump, Mike Pence, e dell'aspirante vice di Biden, Kamala Harris. Negli ultimi giorni, tuttavia, il comitato elettorale del capo della Casa Bianca sembra essersi convinto di poter recuperare terreno anche in Michigan, dove infatti Trump si sta recando proprio in queste ore (seguendo di un giorno Biden).Lo dimostra, soprattutto, il fatto che a partire da ieri lo staff del presidente ha rifinanziato la campagna pubblicitaria in Michigan, questa volta con uno slogan incentrato sul "Great American Comeback" (“Il ritorno del sogno americano”) e puntando sulla promessa di un imminente vaccino contro il coronavirus (“Il traguardo si sta avvicinando") e sulla ripresa dell'economia nonostante la pandemia. Sebbene i fondi stanziati per la campagna elettorale in Michigan non siano ancora paragonabili a quelli spesi dallo staff di Biden (poco meno di 1,1 milioni di dollari rispetto ai 2,4 milioni di dollari di Biden, secondo i dati di Advertising Analytics), Trump ha prenotato slot pubblicitari per una durata più o meno in linea con quelli del candidato democratico. Quest’ultimo dovrebbe invece essere più sicuro in Pennsylvania, Stato nel quale è nato e cresciuto. Secondo un sondaggio “Nbc News”, infatti, Biden avrebbe allargato ulteriormente il proprio vantaggio portandolo a 9 punti percentuali. Stando alle rilevazioni, il vantaggio del senatore di Scranton poggerebbe in particolare sul forte sostegno degli elettori dei sobborghi, che furono invece una categoria chiave per la vittoria di Trump nel 2016, e dei cittadini con diploma di laurea. Aperta, infine, appare la situazione in Ohio, dove secondo le medie di RealClear Politics il vantaggio di Biden è di soli 2,4 punti percentuali.Va tuttavia ricordato che il voto per il presidente in carica potrebbe essere sottostimato, come già accaduto in occasione delle elezioni del 2016. Ulteriore conferma ne è un sondaggio pubblicato oggi dall’istituto Rasmussen, secondo il quale il 17 per cento degli elettori statunitensi che approvano fortemente l’operato di Trump non rivela la propria intenzione di voto. Per ottenere un secondo mandato alla Casa Bianca, il presidente uscente avrebbe bisogno di vincere in almeno uno dei tre maggiori Stati della Rust Belt (Michigan, Pennsylvania e Wisconsin) e replicare la vittoria di quattro anni fa in Florida. In questo caso, un motivo di ottimismo per l’inquilino della Casa Bianca è dato dal fatto che Biden fatica a conquistare il voto degli ispanici in Florida, come scrive oggi il “Miami Herald” citando un sondaggio condotto da Bendixen & Amandi nella contea storicamente democratica di Miami-Dade. Le rilevazioni indicano un vantaggio importante a favore di Biden, pari a 17 punti percentuali. L’ex vice di Barack Obama avrebbe il sostegno del 55 per cento degli intervistati contro il 38 per cento a favore del presidente in carica, Donald Trump. Tuttavia, ricorda il “Miami Herald”, il capo della Casa Bianca “non ha bisogno di vincere a Miami-Dade”: lo dimostra quanto accaduto nel 2016, quando la contea è andata a Hillary Clinton con un margine di distacco di ben 30 punti percentuali (circa 290 mila voti) ma lo Stato a Trump con un margine dell’1,2 per cento. Il sondaggio mostra Biden in vantaggio tra gli elettori indipendenti (51 contro 33) e tra i bianchi (48 contro 44).Tuttavia, evidenzia anche le difficoltà del senatore di Scranton, Pennsylvania, a conquistare il voto degli ispanici: fra questi ultimi, infatti, Trump è in vantaggio di un punto percentuale (47 a 46). Numeri che si basano soprattutto sul consolidato sostegno al presidente in carica da parte dei cittadini di origine cubana, fra i quali il vantaggio per Trump è di ben 38 punti. Si tratta di voti che fu invece in grado di conquistare otto anni fa il democratico Barack Obama: all’epoca della contesa con il candidato repubblicano Mitt Romney, la comunità cubana si divise a metà. “I democratici stanno potenzialmente lasciando sul tavolo voti cubani che hanno vinto in passato, e questo potrebbe fare la differenza in uno Stato in bilico come la Florida”, ha commentato Fernand Amandi, il cui istituto produsse nel 2012 le inserzioni pubblicitarie in lingua spagnola per la campagna elettorale di Obama. In Florida la maggior parte dei sondaggi mostra Biden in leggero vantaggio su Trump (di 1,2 punti in media, secondo RealClear Politics).In tutte le più recenti consultazioni elettorali gli elettori ispanici si sono rivelati una categoria chiave per l’esito del voto. Un sondaggio pubblicato la scorsa settimana dall’istituto Equis Resarch mostra che Biden ha un ampio vantaggio su Trump tra gli ispanici della Florida (53 a 37 punti percentuali), che tuttavia è inferiore di ben 11 punti rispetto a quello vantato dalla Clinton negli exit poll di quattro anni fa. Il portale “Politico” scrive che negli ultimi mesi il candidato democratico è stato spesso criticato per aver “fatto troppo poco” per ottenere il sostegno della comunità ispanica locale. Il comitato elettorale di Biden ha risposto finanziando nuove campagne pubblicitarie e assumendo personale in loco. Trump, da parte sua, appare invece più popolare di due punti percentuali tra gli ispanici della Florida. Il capo della Casa Bianca ha effettuato numerose visite a Miami nel corso del suo mandato, sottolineando il proprio anticomunismo. Da ricordare, in questo senso, anche una visita condotta nel 2017 a Little Havana, durante la quale ha firmato una nota presidenziale che inasprisce la posizione della Casa Bianca contro il governo cubano. (Nys)