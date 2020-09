Brexit: Sefcovic, pronti a usare meccanismi legali davanti a violazioni accordo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sefcovic ha dichiarato che, se il progetto di legge presentato ieri dovesse essere adottato, costituirebbe una gravissima violazione dell'accordo di ritiro e del diritto internazionale. Se adottato come proposto, il progetto di legge costituirebbe una chiara violazione delle disposizioni sostanziali del Protocollo (l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 10 sulla legislazione doganale e sugli aiuti di Stato, compreso, tra l'altro, l'effetto diretto dell'accordo di ritiro articolo 4). Inoltre, il governo del Regno Unito violerebbe l'obbligo di buona fede previsto dall'accordo di ritiro nell'articolo 5, che recita: "L'Unione e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo. Essi adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione a norma del presente accordo, in particolare il principio di leale cooperazione". (segue) (Beb)